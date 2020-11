Wettbewerb: "Gelobtes Land" sucht Nachwuchs-Heimatmaler

Eltern können die gemalten Herbstbilder einfach abfotografieren und dann über Facebook, Instagram oder per E-Mail einreichen. Das heißt, das Foto entweder als Kommentar unter den Facebook-Post des GELOBTEN LANDES zum Malwettbewerb posten oder in der eigenen Instagram-Story veröffentlichen und mit @gelobtesland und #gelobtesland markieren oder per E-Mail info@gelobtesland.de schicken.

Die vier schönsten Bilder werden mit je einer Karte für die Aktion „Tierpfleger für Kids im Tierpark Rheinböllen“ prämiert (Wert: 79 Euro). Dabei haben die Gewinner die Möglichkeit, am 21. November von 9 bis 13 Uhr unter fachkundiger Betreuung in Kleingruppen einmal das zu machen, was ein richtiger Tierpfleger so macht. Alle anderen Kinder erhalten eine kleine Überraschung fürs Mitmachen.

Weitere Informationen gibt es auch unter: www.gelobtesland.de/malwettbewerb