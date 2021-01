Wird Vitaltour an der Nahe Deutschlands schönster Wanderweg?

Das hat an der Nahe zuletzt die Traumschleife »Kupfer-Jaspis-Pfad« im Jahr 2013 geschafft: Die Vitaltour »Geheimnisvoller Lemberg«, die zwischen Feilbingert, Oberhausen an der Nahe und Niederhausen verläuft, hat es unter die 15 Nominierten für die begehrte Auszeichnung »Deutschlands Schönster Wanderweg 2021«. Nun heißt es für alle Wanderfreunde fleißig für die Route abstimmen. Noch bis zum 30. Juni können bei der Publikumswahl im Wandermagazin-Online-Wahlstudio oder mittels Wahlkarten Stimmen für die nominierten Wanderwege abgegeben werden, was seit Beginn der Wahl am 4. Januar bereits rund 5 000 Personen getan haben. Erhält die Vitaltour »Geheimnisvoller Lemberg« die meisten Stimmen, dann darf sie sich künftig mit dem Titel »Deutschlands Schönster Wanderweg 2021« schmücken.

Nominiert für die Wahl "Deutschlands schönster Wanderweg"

Bereits die Nominierung ist für die touristische Region Nahe ein Erfolg, denn um es in die Wandermagazin-Wahlliste zu schaffen, musste sich die naheländische Wanderroute gegen 112 andere Bewerber aus ganz Deutschland durchgesetzt. »Die Nominierung ist ein toller Erfolg und ich freue mich so für all die engagierten Einheimischen, die den Weg initiiert und stetig weiterentwickelt haben. Ohne diese vielen Mitstreiter wäre die Nominierung nicht möglich gewesen und wäre das herausragende Niveau des Weges auch nicht dauerhaft zu halten«, so Katja Hilt, Geschäftsführerin der Naheland-Touristik.

Die Vitaltour "Geheimnisvoller Lemberg"

Die 13,4 Kilometer lange Vitaltour »Geheimnisvoller Lemberg« bietet Wanderern ein tolles Ausflugsziel: Traumhafte Panorama-Aussichten von der Lemberghütte oder dem Punkt »Schönster Naheblick«, der idyllisch im Wald gelegene Silbersee, die in die Bäume geschnitzten Lemberggeister, und der Schmittenstollen, ein Jahrhunderte altes, ehemaliges Quecksilber-Besucherbergwerk, das bis zu 60 Meter tief unter der Erde verläuft. »Viele kleine Details wie die Geisterbank, der schlafende Riese, Rapunzels Turm oder die Trombachklamm machen die Vitaltour zu einem so beliebten Wanderweg. Das zeigt sich auch im Online-Portal ‚Outdooractive‘, wo die Vitaltour mit 4,8 von 5 Sternen bewertet wird«, so Hilt, die nun auf viele Wahlstimmen für die Vitaltour hofft, um so den Titel »Deutschlands Schönster Wanderweg 2021« mit Unterstützung möglichst vieler Natur- und Wanderfreunde an die Nahe zu holen.

Hier geht's zum Wahlstudio des Wandermagazins.