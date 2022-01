Wochenendbericht: Ruhige Silvesternacht und Unfälle

Verhaftung bei Kontrolle

Auf der B 9 bei Brey wurde am Abend des 31. Dezember eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer des PKW war ein per Haftbefehl gesuchter Straftäter. Er wurde der Justiz übergeben.

PKW aufgebrochen

In der Mainzer Straße in Oberwesel wurde in der Nacht zum 31. Dezember ein PKW beschädigt. Der Innenraum wurde mit einer unbekannten Substanz verschmutzt. Es gibt Hinweise auf den Täter.

In der Neujahrsnacht wurden auf den Parkplätzen im Bereich Bahnhof Oberwesel drei PKW aufgebrochen. In einem Fahrzeug lag ein Ausweis, den der Geschädigte nicht zuordnen konnte. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser vom Täter verloren wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Kellerbrand in Laudert

Am Morgen des 2. Januar, um 3.15 Uhr, wurde der Polizei ein Kellerbrand Am Südhang in Laudert gemeldet. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es im Kellerraum eines freistehenden Einfamilienhauses zu einer Brandauslösung. Bei Eintreffen der Funkstreife war der Brand bereits durch die Feuerwehr gelöscht. Einer der Bewohner hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig Löschversuche unternommen und hierbei vermutlich eine leichte Rauchgasintoxikation erlitten. Er wurde zwecks Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Das Haus ist laut Feuerwehr weiterhin bewohnbar.

Im Bach gelandet

Glück im Unglück hatten zwei junge Männer bei einem Verkehrsunfall am frühen Silvestermorgen auf der L 203 bei Masterhausen, als deren PKW in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und in einem Bach landete. Mit leichten Verletzungen konnten sich Fahrer und Beifahrer aus dem total beschädigten PKW befreien. Für die Bergung des PKW am folgenden Vormittag musste ein Autokran angefordert und die L 203 für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Silvestermorgen an der Einmündung Gemündener Straße/ Schulstraße in Simmern wurde ein 89-jähriger Radfahrer schwer verletzt, als er beim Rechtsabbiegen von einem entgegenkommenden bzw. einbiegenden PKW gestreift und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde vom DRK in die Hunsrückklinik eingeliefert.

Gelddiebstahl in Büchenbeuren

Am frühen Silvestermorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter in Büchenbeuren aus einem Bäckereiauslieferungsfahrzeug rund 2 000 Euro, als dessen Fahrer Backwaren für eine Filiale in der Hauptstraße entlud und das offenstehende Fahrzeug kurzzeitig unbeaufsichtigt war. Täterhinweise liegen nicht vor.