Wohnungseinbrecher in Mastershausen gestellt

Nach Hinweis eines Anwohners wurde am späten Freitagnachmittag im Ort ein silberfarbener Daimler Benz mit BM ..... - Kennzeichen festgestellt, der im Zusammenhang mit den vergangenen Wohnungseinbrüchen in der VG Kastellaun auffällig geworden war. Als die Streife das mit drei männlichen Personen besetzte Fahrzeug kontrollieren wollte, kam es zu einer kurzen Verfolgungsjagd. In einer Sackgasse fuhr sich der PKW dann fest; die Insassen flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte nur ein Täter gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Täter zuvor in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße eingebrochen waren und dort Bargeld und Schmuck entwendet hatten.

