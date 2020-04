Wohnzimmerkonzert des Sinfonieorchesters Rhein-Main

Musik verbindet, gerade in diesen Tagen – das Sinfonieorchester Rhein-Main mit seinem Publikum und die Musiker untereinander: Da in der aktuellen Situation nicht in gewohnter Weise gemeinsam musiziert werden kann, hat sich Dirigent Christian Ferel etwas Besonderes einfallen lassen. Jeder Musiker bekam die Aufgabe, einen Ausschnitt aus dem aktuellen Filmmusik-Programm "Von Zauberwesen und echten Kerlen" zu Hause im Wohnzimmer alleine einzuspielen und als Video aufzunehmen. (Zum Anschauen des Videos oben über dem Foto auf den Button Video klicken).

Entstanden ist ein außergewöhnliches Video mit vollem Orchesterklang, das aus den über 50 Aufnahmen der Orchestermitglieder produziert wurde. Neben dem Bild stammt auch der Ton ausschließlich aus den Einzelvideos. Obwohl räumlich und zeitlich entkoppelt verschmelzen die Musiker zu einem großen Ganzen. "Nun senden wir in einer Zeit voller Ungewissheit und ohne Konzerte diesen kreativen Gruß als Zeichen der Zuversicht an unser Publikum und alle anderen Musikfreunde", so Dirigent Christian Ferel.