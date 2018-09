Workshop - die Ausbildungsmesse der IGS Morbach

Tufa-Musical "Natürlich blond" feiert Premiere

Stadt Trier. Das diesjährige Tufa-Musical "Natürlich blond" feiert am Freitag, 14. September, Premiere. Das Musical entführt in die pinke Welt der Elle Woods, eine Blondine par excellence, die sich an der Eliteuniversität Harvard behaupten möchte.

