Zahlreiche Einbrüche am Fastnachts-Wochenende

In Zotzenheim etwa drangen von Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter in in vier Einfamilienhäuser in Zotzenheim in der Wiesbachstraße und Sprendlinger Straße ein. Durch Aufhebeln von Terrassentüren und Fenster gelangten die Täter in die Objekte und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Am Sonntag schlugen Einbrecher im Zeitraum zwischen 13.30 und 22.30 Uhr auch in Waldlaubersheim (Binger, Berliner und Königsberger Straße), Waldalgesheim (Binger Straße) und Rümmelsheim (Trollbach- und Bürgermeister-Wolf-Straße) zu. Auch hier wurden Fenster und Terrassentüren aufgehebelt und aus den Einfamilienhäusern Bargeld und Schmuck entwendet.

Derzeit liegen für alle Einbrüche keine Täterhinweise vor. Die Polizei bittet dringend um Hinweise und fragt: Wer hat in den beschriebenen Tatzeiträumen verdächtige Wahrnehmungen an den Tatörtlichkeiten oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Kreuznach entgegen. Telefon 0671 8811-0, E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de