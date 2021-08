Zeitweise Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Oberwesel (K 93)

Trierer Uni ist Vorreiter bei der Digitalisierung

Stadt Trier. Bei seinem Besuch an der Universität Trier überreichte Dr. Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, zwei Landeszuwendungen in Höhe von insgesamt 1,238 Millionen Euro an den Präsidenten der Universität, Prof. Dr. Michael Jäckel. Die aus dem Corona-Sondervermögen finanzierten Projekte sind angesiedelt in der Programmlinie »Student Life Cycle« des »Programms zur Stärkung der Digitalisierung an den Hochschulen«.