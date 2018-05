Zieferspange wird drei Wochen gesperrt

Simmern. Es wird viele Autofahrer betreffen, die nach und in Simmern unterwegs sind: Ab Monatg, 28. Mai, beginnen die Sanierungsarbeiten an der sogenannten Zieferspange. Die Straße zwischen den beiden Kreiseln an der Stadteinfahrt aus Richtung Laubach kommend (Koblenzer Straße) und dem Wohngebiet An der Domäne / Hinterer Rinderberg (Richtung Altweidelbach) wird dann für drei Wochen für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung soll die Autofahrer um die Stadt herum führen. Darauf weisen bereits die Schilder hin, die am Wochenende rund um Simmern aufgestellt wurden, wie in Kümbdchen (Foto).

