Zusätzliche Impfangebote am Wochenende

In Meisenheim impft das DRK zwischen 9 und 17 Uhr. Bei der ehrenamtlich organisierten Impfaktion in Langenlonsheim ist das Impfteam ebenfalls von 9 bis 17 Uhr vor Ort. Die Impfungen dort sind, wie auch in Meisenheim, ohne Terminvereinbarung möglich.

Neuer Impfstützpunkt in Bad Soberheim

Ein längerfristiges Angebot könnte sich in den kommenden Wochen jeweils am Wochenende in Bad Sobernheim etablieren: „Die Initiatoren des Impfzentrums in der Bad Kreuznacher Kreuzstraße bieten im Bürgerhaus Alte Schule, Bad Sobernheim, an den kommenden Wochenenden Impfangebote an, zu welchen feste Termine gebucht werden können“, sagte Landrätin Bettina Dickes. Start des neuen Impfstützpunkts in Bad Sobernheim wird das kommende Wochenende sein. Termine können auf der Seite www.impfzentrum-bad-kreuznach.de gebucht werden.