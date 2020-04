Zusammenhalten: Gemeinsame Kochaktion mit Sternekoch Helzle

Unter dem Motto „#zusammenhalten #zusammenkochen #gemeinsamgegeneinsam“ soll am Samstag, 2. Mai, das größte gemeinsame Abendessen im Landkreis Bad Kreuznach zusammen und unter fachkundiger Anleitung live gekocht werden. „Unter den gegebenen Umständen aber nicht an einem Ort, sondern in ganz vielen Häusern im Landkreis“, so Landrätin Bettina Dickes.

Sternekoch macht bei der gemeinsamen Kochaktion die Menüzubereitung vor

Angeleitet wird die per Livestream übertragene Kochaktion von dem Bad Sobernheimer Sternekoch Philipp Helzle, der tatkräftige Kochunterstützung von der Landrätin erhält. „Wir wollen mit der Kochaktion ein Gemeinschaftsgefühl in diesen doch teilweise eher einsamen Corona-Zeiten erzeugen, zudem verfolgen wir einen guten Zweck“, so die Landrätin. Denn rund um die Kochaktion sollen Spenden für die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ gesammelt werden. „Ich hoffe auf viele, die mit uns kochen und natürlich auch auf viele Spenden für den guten Zweck“, wirbt die Landrätin.

Zutatenliste für 3-Gänge-Menü bereits online verfügbar

Gekocht wird ein vom Sternekoch zusammengestelltes Menu mit drei Gängen. Zur Vorbereitung werden ab Mitte dieser Woche erste Videos auf dem YouTube-Kanal der Kreisverwaltung zu finden sein. Unter anderem soll dort bereits am Freitagabend, 1. Mai, die Zubereitung des Nachtischs abrufbar sein. Das abschließende Live-Kochen beginnt am darauffolgenden Samstag, 2. Mai, um 17 Uhr, und zwar ebenfalls auf dem YouTube-Kanal der Kreisverwaltung.

Die Einkaufsliste ist bereits jetzt auf der Homepage der Kreisverwaltung zu finden. „In der setzen wir wo immer möglich auf Produkte der Regionalmarke SooNahe und markieren diese auch in der Liste“, so die Landrätin.

Mitwirken werden bei der Koch-Aktion neben der Landrätin und dem Sternekoch auch Soonwaldfee Lara Rennet und Weinmajestäten aus dem Landkreis. „Leider können wir wegen der besonderen Situation nicht gemeinsam am Herd stehen, aber ich freue mich sehr, dass unsere Majestäten aus dem Landkreis dennoch mit eigenen Videobeiträgen mitwirken werden“, so Dickes.

Spendenkonto:

Spenden für die Soonwaldstiftung können auf folgendes Spendenkonto bei der Sparkasse Rhein-Nahe überwiesen werden:

Soonwaldstiftung "Hilfe für Kinder in Not"

IBAN: DE54 5605 0180 0010 1501 00

Verwendungszweck: #zusammenkochen

Gewinnspiel: Abendessen im Sternerestaurant Jungbornergattern

Unter allen Spendern im Zusammenhang mit der Kochaktion wird – für die Zeit nach der Corona-Schließung – ein mehrgängiges Abendessen im Sternerestaurant Jungborn im Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim verlost.