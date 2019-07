Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Rheinböllen

Saisoneröffnung geglückt: Eintracht schließt Testspiele ab

Trier. Eintracht Trier hat die letzten Testspiele absolviert und bewegt sich mit großen Schritten auf den Saisonstart zu. Nach dem 1:0 (0:0) Erfolg am vergangenen Montag bei der SG Hochwald in Hentern war am Samstag der luxemburgische Erstligist FC Differdingen zu Gast im Moselstadion. Im Rahmen einer kleinen Saisoneröffnung, in der auch die Mannschaft kurz vorgestellt wurde, gewann der SVE nach einer starken Vorstellung mit 6:1 (4:1). Das letzte Testspiel am Sonntag gegen den SV Morbach in Gonzerath endete nach großer Rotation in der Mannschaft mit einer 0:3 (0:2) Niederlage.

