1 000. Geburt im Diakonie Krankenhaus

Unfallfluchten in Daun und Nohn

Daun. In Daun und Nohn kam es am Donnerstagnachmittag zu zwei Fällen von Unfallflucht. Am Donnerstag, 10. Oktober, gegen 15 Uhr, kehrte eine Autofahrerin zu ihrem auf dem Parkplatz des Dauner Krankenhauses abgestellten Fahrzeug (Bonner Kennzeichen) zurück. Dort stellte sie einen neuen Unfallschaden an der Stoßstange hinten links fest.…