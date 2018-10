12. Alex-Jacob-Gedächtnislauf war ein voller Erfolg

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer, Vorstandsmitglied im Freundschafts- und Förderverein St. Marienwörth, gab die Startschüsse und mit Konzentration und Eifer begaben sich die Teilnehmer auf die Strecken. Über die Zehn Kilometer-Distanz siegte Gabi Groß von den Feuerläufern Bad Kreuznach in Zeit über 48:20 Minuten, dicht gefolgt von Jennifer Stelzel vom JuTV Hüffelsheim in 48:36 Minuten und Pamela Alsentzer von den Kreuznacher Stadtwerken in 49:45 Minuten. Der vereinslose Fabian Fiedler führte die Männergruppe mit der Zeit von 35:05 Minuten an, gefolgt von Bernd Hipp (RC Michelin, 36:37 Minuten) und Benjamin Oertel (LDR Bad Kreuznach, 36:51 Minuten).

Die Zehn Kilometer-Distanz entschied Iris Walter vom TV Meisenheim 1848 für sich in 23:25 Minuten, Zweite im Zieleinlauf war Sharon Heath-Schug, LF Naheland Bad Kreuznach, in einer Zeit von 24:09 Minuten und Dritte war Anna Berwanger, ebenfalls LF Naheland Bad Kreuznach, in 24:23 Minuten. Sehr spannend ging der Zieleinlauf bei der Fünf Kilometer-Distanz der Männern aus: Nelson Rück von der IGS Sophie Sondhelm entschied sehr knapp mit 0,02 Sekunden vor Abdullahi Bare Kuulow von den Lauffreunden Naheland Bad Kreuznach mit einer Zeit von 19:12 Minuten den Wettkampf für sich, 3. war Julian Herrgen vom TV Odernheim in 20:01 Minuten.

Auch die jüngsten waren mit Eifer dabei: 20 Kinder gingen auf die 800 Meter-Rundstrecke rund um das Haus St. Josef. Über die 400 Meter-Distanz waren 15 Kids am Start.

Bruder Bonifatius Faulhaber, stellvertretender Vorsitzender des Freundschafts- und Fördervereins: „Ganz besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helfern aus den Reihen der DJK Adler, des Freundschafts- und Fördervereins St. Marienwörth, dem Malteser Hilfsdienst, Freunden, Verwandten, Mitarbeitern des Krankenhauses und sogar dem Karnevalverein „Weisse Fräck“ und weitere, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre! Insgesamt sind etwa 70 ehrenamtliche Helfer notwendig, um ein solches Sportereignis zu stemmen.“



Der Erlös des Benefizlaufes wird in diesem Jahr zur weiteren Ausgestaltung der Räumlichkeiten und Therapiemöglichkeiten in der Tagespflege und sozialen Betreuung im St. Antoniushaus verwendet werden. Das Haus ist eine Altenhilfeeinrichtung der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Bad Münster am Stein-Ebernburg in der Rheingrafenstraße 19.