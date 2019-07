Am heutigen Sonntag, 7. Juli, befuhr gegen 2.40 Uhr in der Nacht eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Bundesstraße 428 aus Richtung Frei-Laubersheim in Richtung Bad Kreuznach-Bosenheim. Kurz hinter der Abfahrt nach Hackenheim verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts in die dortige Leitplanke. Hiernach überschlug sich das Auto mehrfach und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Fahrerin des Wagens wurde am Kopf verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Eine Lebensgefahr bestand der Polizei zufolge bei ihr nicht. Am Auto entstand Totalschaden (ca. 20 000 Euro). Ein von der Autofahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,4 Promille. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Gegen die 24-Jährige wurde eine Strafverfahren eingeleitet. Ihr droht nun eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot