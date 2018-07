25. Oldtimertreffen und Jazzfrühschoppen an der Nahe

Mehr als 600 klassische Fahrzeuge werden am kommenden Sonntag, 5. August, in der Kurstadt unter dem Rheingrafenstein erwartet und können von den Gästen bestaunt und bewundert werden. Mittlerweile ist das größte Oldtimertreffen seiner Art in Rheinland-Pfalz ein vielbesuchtes Sommer-Event an der Nahepromenade und im erweiterten Kurpark, zu dem Fahrzeughalter aus nahezu der halben Republik nach Bad Münster am Stein-Ebernburg anreisen.

Ab ca. 10 Uhr werden die ersten Oldtimer erwartet. Für niveauvolle Unterhaltung und gute Stimmung am schattigen Naheufer wird ab 12.15 Uhr die Band "All That Jazz" sorgen. Währenddessen werden die vor dem Baujahr 1988 zugelassenen Oldtimer, die so genannten „Historischen Fahrzeuge“, wieder hautnah am Publikum vorbei auf das Gelände fahren.

Alle, die an diesem Tag nicht hinter dem Steuer sitzen, können den Nahewein heimischer Winzerbetriebe in vollen Zügen genießen. Als Repräsentantin des hiesigen Weins wird gegen 12 Uhr auf der Bühne die Naheweinprinzessin Julia Spyra erwartet. Kulinarisches aus der Region rundet das Angebot ab. Der Eintritt zu dem Event, das bis ca. 18 Uhr dauert, ist frei.

Weitere Info: Tourist-Info, Berliner Str. 60, Tel. 06708 – 641780, info@bad-muenster-am-stein.de, www.bad-muenster-am-stein.de