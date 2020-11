Aufruf zum "Nazischeuchen" aufstellen

Wie in den vergangenen Jahren werden sich wohl auch in diesem Jahr Bürger mit rechtsextremer, rassistischer und antidemokratischer Gesinnung am Mahnmal »Feld des Jammers« in Bretzenheim versammeln, um am 21. November ihr so genanntes Heldengedenken mit Fackeln und Fahnen abzuhalten. In den beiden Vorjahren gestalteten dagegen Verbände, Vereine, Institutionen und Privatpersonen eine »Meile für Demokratie« und setzten so ein starkes Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt.

Scheuchen sollen Nazis & Co. fernhalten

Mit Blick auf die Corona-Pandemie haben die Akteure des Netzwerkes »Kreuznach für Vielfalt« entschieden, die Gesundheit von engagierten Bürgern zu schützen und auf einen Aufruf zur Teilnahme an der »Meile für Demokratie« zu verzichten. Doch Nichtstun ist für das Bündnis keine Alternative. So haben die Akteure ein neues Format entwickelt, das es allen ermöglichen soll, ohne Infektionsrisiko ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen. Aktuell werden in mehreren Werkstätten aus Holzstangen, Stroh und alten Kleidungsstücken Demokratiebeschützer in Form von »Nazischeuchen« gebaut. Das sind menschenähnliche Figuren, die durch ihre eindeutigen Botschaften Rechtsextremisten, Rechtspopulisten und Rassisten fernhalten sollen. Einige der »Nazischeuchen« stehen ab Samstag, 21. November, symbolisch für demokratisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger am Mahnmal »Feld des Jammers« in Bretzenheim, um mit ihren Botschaften die extremen Rechten nicht willkommen zu heißen. Das Netzwerk ruft zudem Vereine, Verbände, Institutionen und Privatpersonen auf, vor ihre Türen, in ihre Eingangsbereiche und (Vor-)Gärten ebenfalls „Nazischeuchen“ mit klaren Botschaften für Vielfalt, Toleranz und Demokratie aufzustellen.

Aufruf zum Mitmachen

»Kreuznach für Vielfalt« ruft dazu auf, »Nazischeuchen« mit Botschaften für Toleranz und Demokratie aufzustellen. Diese sollen fotografiert und mit dem Hashtag #nazischeuchen und der Verlinkung @kreuznachfuervielfalt in Sozialen Medien veröffentlicht werden.