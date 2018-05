Autos brannten lichterloh

Unfall: 17-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt

Altenahr. Am Vormittag des 20. Mai befuhr ein 17-Jähriger im Rahmen des begleiteten Fahrens mit seinem Auto die Straße Roßberg in Richtung B 257. An der Einmündung bog er nach links in Richtung Adenau ab und beachtete dabei nicht die Vorfahrt einer von links kommenden 48-jährigen Autofahrerin.