Bad Kreuznach: Jahrmarkt offiziell abgesagt

Die Schausteller, die bereits eine Zulassung zum Jahrmarkt 2020 erhalten hatten, wurden jetzt durch die Stadtverwaltung informiert. Hintergrund der Absage ist der Beschluss von Bund und Ländern, wonach Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind.

"Ansteckungsgefahr ist zu hoch"

"Die Kreuznacher, Gäste und Schausteller sollen wissen, dass uns als Stadtverwaltung dieser Schritt sehr leidtut", so der Beigeordnete und „Jahrmarktsbürgermeister“ Markus Schlosser. Unabhängig von der aktuellen Rechtslage sei in Corona-Zeiten die Ansteckungsgefahr auf dem Festgelände mit dem üblichen Gedränge in den Gassen, vor den Ständen und Fahrgeschäften einfach zu groß. "Wir wünschen den Schaustellern ein hohes Maß an Durchhaltevermögen, um die wirtschaftlich für sie sicherlich nicht einfache Zeit zu meistern", so Schlosser.

Allerdings, so die Stadtverwaltung, freue man sich bereits auf Bewerbungen für den Jahrmarkt 2021, die in gewohnter Form bis zum 1. November 2020 vorliegen müssen.