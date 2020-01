Bauhof holt Weihnachtsbäume am 10. und 11. Januar ab

Die Abfuhr erfolgt am 10. Januar im Stadtgebiet nördlich der Nahe und am 11. Januar in Bad Kreuznach Süd. Die Bäume müssen abgeschmückt am Straßenrand abgelegt werden, damit der Bauhof sie ohne Zeitverlust aufladen kann. Enge Straßen und Gassen können nicht angefahren werden. Der Bauhof bittet dort wohnende Bürger, ihre Bäume an die nächstgelegene Hauptstraße zu bringen. Mit dem Abholservice soll vor allem älteren Bürgerinnen und Bürgern, die Schwierigkeiten mit der Entsorgung ihrer Bäume haben, geholfen werden.

Wer nicht so lange warten möchte, kann seinen Baum auch selbst gebührenfrei beim Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsbetriebes an der Sandmühle/Gensinger Straße abgeben oder klein geschnitten über die Biotonne entsorgen.