Blutspende - Erst wenn’s fehlt fällt‘s auf

"Missing Type" bedeutet im Englischen so viel wie "fehlender Buchstabe", gleichzeitig aber auch "fehlende Blutgruppe" und genau das ist der Sinn hinter dem markanten Ortsschild. Das AB0-Blutgruppensystem teilt alle Menschen in Blutgruppen ein. Bei der Kampagne werden die Buchstaben A, B und 0 in Logos, Schriftzügen oder Beiträgen weggelassen. Diese fehlenden Buchstaben stehen für die häu?g benötigten Blutgruppen A, B und Null und sollen das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Blutspende stärken und zu einer aktiven Blutspende animieren.

"Ich freue mich, diese kreative Kampagne unterstützen zu können", erklärt die Oberbürgermeisterin "Gerade am 14. Juni, dem internationalen Weltblutspendertag, ist es mir ein großes Anliegen, die Wichtigkeit der Blutspende zu unterstreichen.", so Kaster-Meurer weiter. Daniel Beiser, Pressereferent beim DRK-Blutspendedienst ergänzt: "Für viele Menschen ist der Gedanke selbstverständlich, dass immer Blutkonserven in einer ausreichenden Menge zur Verfügung stehen. Dies kann allerdings nur gelingen, wenn wir die Blutspende weiterhin als eine Aufgabe begreifen, die uns alle angeht."

Aktuelle Blutspendetermine in der Region: www.blutspendedienst-west.de