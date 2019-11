Coca-Cola Weihnachtstrucks kommen nach Bad Kreuznach

Seit 20 Jahren verzaubern die Coca-Cola Weihnachtstrucks Jund und Alt und läuten traditionell die schönste Zeit des Jahres ein. In diesem Jahr mach zwei der ikonischen Weihnachtstrucks am Montag, 25. November, auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach Halt und stimmen auf eine besinnliche Weihnachtszeit ein.

Coca-Cola Weihnachtstrucks in Bad Kreuznach

Besucher dürfen sich auf eine zauberhafte Weihnachtswelt für alle Sinne freuen. Von 15 bis 20 Uhr wartet eine wundervolle Welt voll festlicher Lichter, leckerer weihnachtlicher Düfte und einzigartiger Erlebnisse: Darunter eine virtuelle Schlittenfahrt (VR-Truck), ein Foto in einer übergroßen Schneekugel sowie ein Treffen mit Santa Claus. Als kleines (Vor-) Weihnachtsgeschenk von Santa Claus kann zudem jeder Besucher eine Coca-Cola Flasche mit seinem Namen mit nach Hause nehmen.

Nach zweijähriger Bewerbungsphase freut sich die Einzelhändlervereinigun "Pro City Bad Kreuznach", in 2019 einer von elf Stopps auf der deutschlandweiten Tour der Trucks zu sein. Ein wichtiger Hinweis für Besucher: Auf dem abgegrenzten Veranstaltungsgelände der Coca-Cola Weihnachtstrucks sind größere Gepäckstücke und/oder Rucksäcke verboten - lediglich Taschen bis zu einer Größe im DIN A4-Format (20cm x 30cm) sind nach händischer Kontrolle erlaubt. Die Mitnahme von Feuerwerkskörpern, Glasflaschen, Messern sowie Gegenständen, die als Waffe Verwendung finden können, ist untersagt.

Weihnachten und Coca-Cola – eine besondere Tradition

Seit 1997 ist die alljährliche Weihnachtstour fester Bestandteil im Weihnachtsprogramm von

Coca-Cola. Was als Idee für einen TV-Spot startete, ist mittlerweile für Millionen von Menschen eines der Highlights in der Weihnachtszeit. Entgegen bestehender Mythen ist der heutige Santa Claus jedoch keine Erfindung von Coca-Cola, denn: Niederländische Auswanderer brachten Anfang des 17. Jahrhunderts ihren Sinterklaas-Brauch mit über den Atlantik nach Nieuw Amsterdam, dem heutigen New York. Von der Figur des Sinterklaas inspiriert, schuf die The Coca-Cola Company 1931 ihre ganz eigene Version des Santa Claus. Dieses, von Coca-Cola neu interpretierte Bild des Santas, prägt bis heute weltweit die Vorstellung des Weihnachtsmannes vieler Menschen.

