Das erste Neujahrsbaby kam um 6.10 Uhr

Er war die 1278. Geburt im abgelaufenen Jahr (2018: 1374). Insgesamt wurden 1323 Kinder (2018: 1413) geboren, darunter dreifach Drillinge.

Das erste Baby im Jahr 2020 war ein Mädchen, das um 6.10 Uhr am Neujahrsmorgen per Kaiserschnitt auf die Welt kam, 2500 Gramm schwer und 46 Zentimeter lang. Knapp zwei Stunden später, um 8.03 Uhr, war ein zweites Mädchen auf der Welt. Als drittes Neujahrsbaby folgte um 11 Uhr ein Junge. Ob noch weitere Babys am 1. Januar 2020 geboren wurden, stand bei Redaktionsschluss am Nachmittag noch nicht fest.

Fit für einen Auftritt vor der Presse zeigte sich nachmittags bereits Joshua Schnöckel, ein Silvesterbaby aus Hargesheim. Bei der Geburt wog er 3300 Gramm und war schon 53 Zentimeter lang. Für seine Mama, Karina Schafranietz, ist Joshua das erste Kind. Es wurde nach langen Wehen dann doch per Kaiserschnitt geboren. Die Mama und der stolze Papa Volker Schnöckel sind glücklich, ihren kleinen Schatz gesund im Arm zu halten und mit ihm nicht nur in ein neues Jahr, sondern in ein ganz neues Familienleben zu starten.

Die meisten Geburten verliefen auch 2019 völlig unproblematisch. Gleichwohl kamen im Diakonie Krankenhaus wieder rund 100 Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt. Darunter waren 14 Zwillingspärchen und neun Drillingskinder, die ersten Drillinge seit 2017. 41 Frühgeborene wogen weniger als 1500 Gramm, 24 sogar weniger als 1250 Gramm.