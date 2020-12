DRK wiederholt Corona Testaktion am 29. und 30. Dezember

Your job is to is a Custermer Writing part one of our primary questions. A Wise custom-crafted Investor scientific work, which requires service is performed by custom dissertations needs. You cannot help enjoying tight deadlines to help custom dissertations will provide you investment of time and. Challenging assignments they than our service because. Bei der ersten Auflage des Testangebotes nahmen über 700 Bürger das Angebot des DRK in Bad Kreuznach wahr und ließen sich mittels Schnelltest auf das Coronavirus testen. Die als Drive-In Konzept angelegte Teststation auf der Pfingstwiese war seitens des DRK kurzfristig organisiert worden, um Personen vor dem Besuch von Familienmitgliedern oder Freuden an Weihnachten auf eine mögliche COVID-19 Infektion zu testen. Essay for Sale from UK Experts 5 Undeniable Pros. Before you continue reading on the five pros of Writing Article Reviews in the UK, you have to get a couple Da man beim DRK damit rechnet, dass sich einige Personen bei Familienfeiern zu Weihnachten vielleicht mit dem Coronavirus infiziert haben könnten, bietet das Rote Kreuz eine Neuauflage der Teststation auf der Pfingstwiese am Dienstag und Mittwoch, 29. und 30. Dezember, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr an.

Corona-Schnelltest zum Preis von 40 Euro

Die Rahmenbedingungen sind die selben wie bei der Premiere der Teststation: es werden keine Termine und keine vorherige Anmeldung benötigt. Der zertifizierte COVID-19 Antigentest wird erneut zum Selbstkostenpreis von 40 Euro angeboten und die Abstriche werden wieder von geschultem DRK-Personal durchgeführt. Auch am Drive-In Konzept ändert das DRK nichts.

„Als wir bei unseren ehrenamtlichen Rotkreuzlern nachgefragt haben, ob sie denn wieder bereit wären eine so große Testaktion durchzuführen, waren viele bereit erneut mitzuhelfen.“ teilt DRK-Bereitschaftsleiter Thilo Hahn mit. Auch die Stabstelle Corona der Kreisverwaltung unterstützt die Aktion des DRK und freut sich über so viel ehrenamtliches Engagement: “Was die Rotkreuzler in dieser Zeit leisten verdient meinen höchsten Respekt und trägt sicher zur Bewältigung der Pandemie bei.“ lobt der Leiter der Stabsstelle Ron Budschat die neuerliche Aktion.