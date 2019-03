Erfolgreiche Narrefahrt plus Kreppel-Aktion

Bad Kreuznach Stadt. Die 47. Narrefahrt in Bad Kreuznach verzeichnete am Samstag wieder einen Besucheransturm von rund 60 000 Zuschauern, die einen kunterbunten Fastnachtszug genossen. Gut an kam auch die Kreppel-Aktion des WochenSpiegels während des närrischen Umzugs. Zufriedene Gesichter bei beim ausrichtenden Verein Kreiznacher Narrefahrt und auch bei den Einsatzkräften von Rettungsdiensten und Polizei. Der närrische Umzug in Bad Kreuznach verlief weitestgehend vollkommen reibungslos und störungsfrei. Einzig bei der stark besuchten Anschlussveranstaltung auf und um den Kornmarkt musste die Polizei einige Mal einschreiten. Hierbei handelte es sich in der überwiegenden Zahl um Körperverletzungsdelikte zwischen zum Teil deutlich alkoholisierten Personen. Herausragende Ereignisse waren jedoch nicht zu verzeichnen, so die Polizei. Herausragend gut an kam einmal mehr die Kreppel-Aktion des WochenSpiegels vor der Geschäftsstelle in der Wilhelmstraße. Der WochenSpiegel spendierte - unterstützt von der Bäckerei Lüning - den ersten 500 Närrinnen und Narren, die während der Narrefahrt zur Geschäftsstelle kamen, einen leckeren Kreppel.

