19. September 2019





Fahrzeug kollidiert mit Bahnschranke und flüchtet

Bad Kreuznach Stadt. Am Dienstag, 17. September kam es zu einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in der Güterbahnhofstraße in Bad Kreuznach. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei bittet nun Zeugen, mögliche Hinweise zur Tat zu geben.