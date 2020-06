Ferienbetreuung: "Kinderdorf light" hat noch freie Plätze

40 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus Stadt und Kreis Bad Kreuznach können an der Ferienbetreuung teilnehmen. Drei Wochen lang gibt es zwischen 8 und 16 Uhr Angebote aus den Bereichen Kunst, Musik, Bewegung, Handwerk und Medien. Die Kosten belaufen sich für Stadtkinder auf 110 Euro pro Kind (Geschwisterkinder 100 Euro) und für Kreiskinder auf 150 Euro (Geschwisterkinder 120 Euro). Empfänger von ALG II/Sozialhilfe zahlen 70 (Stadtkinder) beziehungsweise 100 Euro (Kreiskinder). Mittagessen, ein Snack am Nachmittag und alle Materialien sind in diesen Kosten enthalten.

Stadtranderholung als Notbetreuung

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Stadtranderholung in diesem Jahr in erster Linie als Notbetreuung für Kinder von berufstätigen Erziehungsberechtigten gedacht. Die Auswahl erfolgt in Anlehnung an das Punktesystem der Kitaplatzvergabe. Um einen Platz zu erhalten, muss im Vorfeld telefonisch der Bedarf angemeldet werden. Dabei wird der Umfang der Beschäftigung erfragt und in eine Liste aufgenommen. Nach Ablauf der Abfrage werden die Plätze vergeben. Sollte der nachgewiesene Bedarf an Betreuungsplätzen höher sein als die zur Verfügung stehen Plätze, muss auf ein Losverfahren zurückgegriffen werden.

Weitere Informationen und Bedarfsanmeldung über Telefon 06 71 / 9 20 04 15 oder 06 71 / 9 20 04 17.