Gold für Ricarda Funk beim Australian Kanu Slalom Open

Die Kanu-Hochburg Bad Kreuznach freut sich wieder über einen großen Erfolg. „Herzlichen Glückwunsch“, gratulierte Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer zum Sieg von Ricarda Funk beim Australian Kanu Slalom Open. „Sie ist ein Vorbild für viele Talente in Bad Kreuznach“.

Auf ihrem sportlichen Karriereweg ist Bad Kreuznach eine wichtige Station. Funk, die für den KSV Bad Kreuznach startet, hat dort wie viele andere international erfolgreiche Kanusportler gute Trainingsbedingungen im Bundesstützpunkt für den Nachwuchs am Salinenwehr gefunden. Die gute Arbeit der drei Vereine KSV, RKV und VfL trägt weiterhin Früchte. Die Oberbürgermeisterin verwies unter anderem auf die Erfolge von Fiona Kaletka, Maxi Dilli, Joshua Dietz und Felix Schmidt. In den Schülerklassen gebe es weitere Talente, für die es wichtig sei, „in Bad Kreuznach weiterhin gute Bedingungen für ihre Sportlaufbahn zu haben“, so die Oberbürgermeisterin in Hinblick auf die Diskussion, ob die Stützpunkte in Bad Kreuznach weiter bestehen bleiben.