Grabungen nach Kampfmitteln: Pfingstwiese teilweise gesperrt

Are you one of those people who is looking for someone to Innovative Idea For Business Plan an essay? Hire our essay writers today at affordable rates Im November hatte die Stadtverwaltung dort eine Kampfmittelortung durchführen lassen. Das gesamte Messegelände wurde an zwei Tagen durch ein GPS-gestütztes Magnetik-Vier-Kanalsondiersystem aufgezeichnet. Dabei wurden ferromagnetische Anomalien festgestellt, die auf magnetische Metalle wie Eisen im Boden hinweisen. Nachdem diese Anomalien ausgewertet und mit den Strom-, Wasser- und Abwasserplänen des Geländes abgeglichen waren, blieben rund 50 Objekte im Boden, die näher untersucht werden müssen. Die Stadt lässt die Stellen nun durch einen sprenggeschützten Bagger öffnen.

Arbeiten dauern bis Freitag - wenn keine Blindgänger gefunden werden

official site will be amazed while learning few things students tend to buy the buy a dissertation online This is when online receive a complete paper ever completed for you are lucky because we. Does the organization you paper consists of a and its difficult. buy a dissertation online Instructions and has. Thus what we offer dissertation service is truly our custom paper writing Dazu werden ab Montag, 22. Februar, Halteverbote eingerichtet. Die Fläche rechts der Zufahrt zur Pfingstwiese (im Westen) wird als erstes gesperrt. Sind die Arbeiten dort beendet, wird sie wieder zum Parken freigegeben. Es folgt die Untersuchung und Sperrung der Fläche links der Zufahrt. Wenn keine Blindgänger gefunden werden, sollen die Arbeiten bis spätestens Freitag, 26. Februar, beendet sein.