13. Oktober 2019





Großraummülltonnen und Bäume stehen in Flammen

Bad Kreuznach Stadt. Mehrere Großraummülltonnen, ein Holzunterstand sowie mehrere Bäume standen am heutigen Sonntag in der Nacht gegen 1.15 Uhr in der Uhlandstraße in Bad Kreuznach in Flammen.