Hauptbrandmeister a. D. Peter Jodeleit verstorben

Schon als kleiner Junge erlebte er Feuerwehr-Arbeit hautnah mit, denn sein Vater Karl Jodeleit war Wehrleiter der Stadt Bad Kreuznach. 1961 trat Peter Jodeleit in den damaligen 2. Löschzug (heute Löschbezirk Nord) der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach ein und entwickelte sich schnell zu einer von den Kameraden geachteten Führungskraft. 1977 wurde er von allen Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach zum stellv. Wehrleiter und 1982 zum Wehrleiter gewählt. Dieses Amt behielt er bis zur Erreichung der Altersgrenze mit dem 60. Lebensjahr 22 Jahre lang inne und trat 2004 in den Ehrenzug der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach ein.

Für Lebenswerk mit Goldenem Feuerwehrehrenzeichen geehrt

1996 wurde Peter Jodeleit das Goldene Feuerwehrehrenzeichen für seine 35-jährige Feuerwehrtätigkeit verliehen. Er setzte sich viele Jahre für die guten Beziehungen zu den Partnerwehren in Halle (Belgien), Bourg en Bresse und Neuruppin ein. Dafür erhielt er das belgische königliche Feuerwehrabzeichen in Gold. Weiterhin wurde er mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz in Anerkennung und Würdigung besonderer ehrenamtlicher Verdienste ausgezeichnet.

Peter Jodeleit war zudem 22 Jahre lang Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach und warb stetig neue Vereinsmitglieder. Er war aufgrund seiner kameradschaftlichen Art bei den Feuerwehrleuten sehr beliebt. Peter Jodeleit verstarb am 22. Januar 2020 im Alter von 75 Jahren. "Wir werden sein Andenken in Ehren halten.", so die trauernden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach.