Kleingartenanlage präsentiert neue CD im Museumsgarten

Der Titelsong des neuen Albums wurde bereits im Dezember vergangenen Jahres in Kombination mit einem Musikvideo veröffentlicht und schaffte es auf Platz 18 der deutschen Liederbestenliste – umgeben von BAP und Helge Schneider.

Julia Oschewsky und Marc Kluschat haben die unfreiwillig auftrittsfreie Zeit während der Corona-Pandemie genutzt und insgesamt zwölf Stücke komponiert, die eines gemeinsam haben: Sie sind relevant. So wird im Song „Klima! Prima!“ die Doppelmoral im Thema Klimawandel thematisiert. Insgesamt 100 Stimmen haben dabei mitgewirkt, um einen authentischen Demonstrationssound als Grundlage des Songs zu bilden. Der Song „Schmetterling“ handelt von den Tiefen persönlicher Verzweiflung, Trauer und Wut. „Hände“ wiederum besingt die Höhen des Glücks, wenn das eigene Kind einen an den Händen packt und man gemeinsam “aufsteigt über alle Dinge”. Die Musik von Kleingartenanlage ist noch vielschichtiger und persönlicher geworden.

Nach monatelanger Arbeit in Proberaum und Studio brennen die beiden jetzt darauf, die neuen Songs live zu performen. Mit zwei Picknick-Konzerten im Garten des Museums Römerhalle wird das Erscheinen der neuen CD gefeiert, und zwar am Samstag, 10. Juli, um 16 und 19 Uhr. Tickets gibt es via Internet www.duo-kleingartenanlage.de und in den bekannten Vorverkaufsstelle in Bad Kreuznach.