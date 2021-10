„Lese-Freu(n)de“ - das Herbstferien-Programm für Schulkinder

Das fünftägige Programm verspricht lehrreiche Leseabenteuer, aber auch spannende Erkundungstouren zu verwunschenen Orten: „Wir lassen Geschichten lebendig werden und schauen, was die Jahreszeit Herbst uns bietet,“ so die Kursleitung Andrea Manz.

Die Spannung soll bis zum Start des Herbstferien-Programms erhalten bleiben, aber ein klein wenig verrät die Caritas-Mitarbeiterin doch: „Ganz sicher wird auch Zeit zum Basteln und Spielen sein – und vielleicht erlaubt das Wetter ja, dass wir zusammen Drachen steigen lassen." Im Übrigen ist sie guter Dinge, dass sie – wie schon in den zurückliegenden Sommerferien – die Kids begeistern kann. „Das Schönste dabei war, dass während der gemeinschaftlichen Aktivitäten manches Kind neue Freunde fand“, blickt Mehrgenerationenhaus-Koordinatorin Manz zurück.

Wer also möchte, dass sein Kind am kostenlosen, einwöchigen Herbstferien-Programm des Mehrgenerationenhauses teilnimmt, sollte schnell sein: Die Anmeldefrist läuft bis zum 7. Oktober – und die Platzzahl ist begrenzt. Auf Anmeldungen freuen sich die MGH-Koordinatorinnen Andrea Manz und Diana Dahm unter Telefon 0671/83828-36 bzw. -19 oder per Mail an MGH@caritas-rhn.de.