Massive Schäden am Brückenhaus - Stahlstützen müssen her

Das Brückenhaus in der Mannheimer Straße 94 in Bad Kreuznach, auch bekannt als das Haus mit der Schwedenkugel, weist erhebliche Schäden am Tragwerk auf. Zu diesem Ergebnis kommt der Bad Kreuznacher Architekt Sandro Ferri, der das historische Gebäude für den Binger Unternehmer und Eigentümer, Klaus Endemann, restauriert. Um einen geregelten Bauablauf für die Ertüchtigung der Tragstruktur zu gewährleisten, muss die Außenfassade abgestützt werden, und zwar auf der Seite, die dem Mühlenteich zugewandt ist.

Stahlstützen für das Brückenhaus in Bad Kreuznach

Die Schäden am Tragwerk wurden bei einem Begehungstermin zusammen mit der Unteren Denkmalbehörde und der Generaldirektion Kulturelles Erbe festgestellt. Dabei legten die Restauratoren das komplette Erdgeschoss frei, um den statischen Zustand des Haupttragwerks zu überprüfen. Unter anderem sind Deckenbalken gebrochen und Stahlträger stark korrodiert. „Wir müssen das Gebäude mit einem Stahlgerüst abfangen. Die öffentliche Fläche im Bereich der genutzten Terrasse am Ufer muss hierfür in Anspruch genommen werden“, so die Empfehlung von Architekt Ferri.Zwischenzeitlich fanden weitere Voruntersuchungen und statische Berechnungen statt. Aktuell stimmen Stadtbauamt und Ferri das weitere Vorgehen ab.

Foto: S. Ferri