Mehr als 2000 Besucher pilgerten zum "Cow Mountain"

So reihten sich viele automobile Schönheiten, klassische Motorräder, alte Schlepper und Lkws in Reih und Glied nebeneinander und nahmen Alt und Jung mit in ihren Bann. Zu finden waren unter vielen anderen, auch Fahrzeuge der Marke Borgward, Audi, Porsche, Mercedes, VW, Opel über viele alte US- Cars, diverse alte US Armee oder BW Fahrzeuge bis hin zu ausgefallenen Motorrädern, alles was die Herzen der Oldtimer Fans höher schlagen lässt.

Dass die drei Organisatoren Erik Thomas, Markus Saueressig und Jochen Link aus der Kritik des letzten Jahres gelernt haben, spürte man gleich an der Einfahrt. So mancher dachte vielleicht sogar, er hätte sich im Datum geirrt, weil das Chaos der vergangenen Jahre komplett fehlte, wenn man aber dann vorbei am Hofgut und den vielen Parkverbotsschilder fuhr und auf das Freizeitgelände einbog sah man schon die Auto- und Menschenschwärme und hörte den Sound der Rockabilly Hellraiser die die Menge anheizten.

In diesem Jahr gaben Saueressig, Link und Thomas erstmals auch die Gastronomie aus den Händen - und zwar an die Bad Kreuznacher Schaustellerfamilie Thorsten und Tanja Mönnig, die alle Besucher mit diversen Speisen versorgte und sich, genau wie das Weingut Willi und Peter Kaul im Anschluss, an der Spende der Veranstalter beteiligt. Um genau diese Spende geht es den Jungs immer noch, der Antrieb der drei Freunde neben den Besuchern eine tolle Veranstaltung zu bieten, ist noch immer das Wohl der Kinder in ihrer Heimatregion. Die diesjährige Spende haben die drei Väter dem Kinderschutzbund Bad Kreuznach und genauer dem Kindercafé zugewiesen. Diese ergibt sich vom Getränke-, Kaffee- und Kuchenverkauf, den die drei weiterhin selbst regeln und alle Verwandte und viele Bekannte zur Unterstützung an ihrer Seite haben.