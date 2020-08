Einer der Brände: ein Flächenbrand auf Pfingstwiese Nähe des Radwegs hinter dem Moebus-Stadion. Eine starke Rauchentwicklung wies den Wehrleuten den Weg. Es brannte eine Fläche von etwa 1.200 m². Der Feuersaum betrug etwa 20 m Breite. Der aufgrund der enormen Hitze sehr schweißtreibende Einsatz war nach etwa 90 Minuten beendet.

Durch den Eigentümer des Landissimo-Ladens, der bereits erste Löschmaßnahmen unternommen hatte, wurde ein Flächenbrand in der Rheinhessenstraße hinter Landissimo am Ortausgang Bosenheim in Richtung Pfaffen-Schwabenheim gemeldet.

Etwa 250 m² Stoppelacker brannten hier. Was den Brand ausgelöst hatte, war bis zum Einsatzende nicht bekannt. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

Etwa 2.700 m² Stoppelacker brannten bei einem Flächenbrand in der Verlängerung der Dalberger Str. in Planig in der Nähe des dortigen Hundetrainingsplatz. Insgesamt waren vier Löschfahrzeuge und 28 Wehrleute der Löschbezirke Ost und Süd im Einsatz. Mit insgesamt vier C-Rohren und etwa 17.000 l Wasser wurde der Brand gelöscht. Über den Dachmonitor eines Tanklöschfahrzeugs wurde die gesamte Fläche ausgiebig bewässert. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet.