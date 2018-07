Mit Messer gedroht und auf der Flucht verletzt

Mit Lieferwagen überschlagen

Gornhausen. Viel Glück hatte der Fahrer eines Lieferwagens am Sonntagnachmittag gegen 16.55 Uhr. Er befuhr die K 88 von Gonzerath in Richtung Gornhausen, als er vermutlich durch Hagel und nicht angepasste Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern kam, von der Straße abkam und sich im angrenzenden Wald überschlug. Der Lieferwagen kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Da man zunächst von schlimmsten ausging, kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nur leicht. An seinem Wagen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die Polizei und das DRK aus Morbach sowie der Rettungshubschrauber Christoph 10.