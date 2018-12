Mit Trompeten und Orgel in das neue Jahr

Anke Herrmann studierte zunächst bei Prof. Wolfgang Bauer in Stuttgart, derzeit in der Klasse von Prof. Laura Vukobratovic in Essen. Sie wurde mehrfach bei Wettbewerben ausgezeichnet. In zahlreichen Ensembles wie z. B. bei den Stuttgarter Symphonikern, im Orchester der Jungen Oper am Staatstheater Stuttgart und dem European Festival Orchestra wirkte sie bereits mit. Florian Schiessler ist Preisträger bei mehreren Kammermusikwettbewerben und hat einen Lehrauftrag für Trompete an HMDK Stuttgart.

Silvesterkonzert in der Pauluskirche

Auf dem Programm des Konzertes (Dauer: 65 Minuten) stehen barocke festliche Stücke von Telemann und Händel. Außerdem gibt es romantische Klänge von Mendelssohn und Verdi zu hören. Am Schluss wird es fetzig mit „In dulci bluesio“ und dem „Jubile Jig“. Elfi Decker-Huppert liest zwischen den Musikstücken stimmungsvolle Texte. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.