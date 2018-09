Mitmachen: "Parking Day" in der Viktoriastraße!

Aral-Tankstelle überfallen: Kassiererin mit Pistole bedroht

Stadt Trier. Drei maskierte Männer haben am 19. September zwischen 00.15 und 00.20 Uhr die Aral-Tankstelle in der Ostallee überfallen. Die Täter bedrohten die Kassiererin mit einer Pistole. Die Kripo geht von einem Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle in Euren in der Nacht zuvor aus.