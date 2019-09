Mord vor 55 Jahren: War es die Tat eines Serienkillers?

Die Ermittlungen richten sich gegen einen heute 74-jährigen US-Amerikaner, der vor 55 Jahren in Bad Kreuznach wegen Mordes verurteilt wurde. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass er die Tochter eines Armee-Pfarrers vergewaltigt und anschließend erwürgt hatte, um die Tat zu vertuschen. Nach sechs Jahren Jugendhaft kehrte der Verurteilte in die USA zurück.

In seiner Heimat soll der Mann weitergemordet haben: Die US-Behörden legen dem 74-Jährigen mindestens zwei weitere Morden an jungen Frauen zur Last, die er zwei, beziehungsweise fünf Jahre nach seiner Rückkehr in die Staaten begangen haben soll.