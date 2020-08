Musik, Kino & Co.: Bad Kreuznach lädt zum Kulturwochenende

Den Auftakt machen am Freitag, 28. August, ab 19 Uhr, die Festivaleröffnung „marionettissimo“ und das "Kleine Konzert mit großen Marionetten" des Museums für PuppentheaterKultur (PuK). In dem zweiteiligen Open Air-Programm erleben BesucherInnendie Kunst des Spiels am Faden. Nach dem Auftakt mit Museumsleiter Markus Dorner beginnt der Hauptteil des Abends: Das Düsseldorfer Marionettentheater mit seiner über 60-jährigen Theatertradition tritt auf und eröffnet das diesjährige Marionettenfestival mit Szenen aus Mozarts Oper "Die Entführung aus dem Serail." Karten zum Preis von 13 Euro (ermäßigt 11 Euro) gibt es im Vorverkauf über Telefon 0671/84 59 185 oder per E-Mail an puk-kasse@museen-bad-kreuznach.de. Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung in der Römerhalle statt.

Am Samstag, 29. August, ist dann um 16 und 19 Uhr das Duo "Kleingartenanlage" im Garten des Museums Römerhalle zu hören. Julia Oschewsky singt und spielt dazu Gitarre oder Bass-Ukulele, Gitarrist Marc Kluschat bedient gleichzeitig ein Fußschlagzeug und sorgt für die Backing-Vocals. Das ermöglicht eine ungewohnt große dynamische Bandbreite. Die eigenen Songs sind oft von persönlichen Erlebnissen inspiriert, gerne covert das Duo auch bekannte Hits im eigenen Akustik-Stil. Tickets zum Preis von 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) gibt es über Telefon 0671/800-744 oder via E-Mail an: anja.gillmann@bad-kreuznach.de

Ebenfalls am Samstag, 29. August, steht um 17 Uhr eine Familienführung im Museum Schlosspark auf dem Programm. Stadt- und Museumsführerin Doris Helmstädt erzählt aus der Geschichte des Schlosses im Park, seinen Bewohnern und den verschiedenen Sammlungen, die es beherbergt. Die zirka 45-minütige Führung richtet sich an alle Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren. Die Teilnahme ist im Eintritt (4 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder unter sechs Jahren frei) enthalten. Eine Anmeldung per E-Mail kasse-museum-schlosspark@bad-kreuznach.de oder Telefon 0671/920 77 7 ist erforderlich.

Um 18 Uhr wird dann im Atelier Frank Leske, Verónica Höft und Michael Winter (neben dem PuK) Atelierfest und Ausstellungseröffnung gefeiert. Zu sehen sind die neuesten Arbeiten der drei Künstler. Die Ausstellung ist bis zum 27. September mittwochs bis freitags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet; anlässlich der "Offenen Ateliers 2020" in Rheinland-Pfalz am 19./20. sowie 26./27. September zusätzlich von 14 bis 19 Uhr.

Um 21 Uhr ist dann zum Abschluss das Musical "The Sound of Music" im Freiluftkino am Ellerbach, gegenüber der Magister-Faust-Gasse, zu sehen. „The Sound of Music“ ist die US-Verfilmung der Geschichte der singenden Trapp-Familie aus Österreich mit Julie Andrews („Mary Poppins“) und Christopher Plummer. Infos und Anmeldungen: Das Sprechzimmer, Telefon 0671/20 35 076, E-Mail: das.sprechzimmer@gmx.de. Wegen der Abstandsregeln werden nur 150 Plätze vergeben. Eintritt: jeder gibt, so viel er kann.Mehr Infos unter www.sprechzimmer-kreuznach.de/freiluftkino.html

Am Samstag, 29. August, haben zudem die drei städtischen Museen im KulturViertel (Museen Schlosspark und Römerhalle und das Museum für PuppentheaterKultur) bis 21 Uhr geöffnet. Auch die aktuelle Ausstellung „Lost Places Zwei“ im neuen Ausstellungsraum im Museum Schlosspark kann an diesem Abend verlängert besucht werden.