Neujahrsbaby im St. Marienwörth heißt Acelya

Silvesternacht: Rakete in Kirche und zerstochene Reifen

Stadtkyll. In der Stadtkyller Pfarrkirche wurde am 31. Dezember eine Feuerwerksrakete gezündet und im gesamten Ort wurden mehrere Autoreifen zerstochen. Am Montag, 31. Dezember, gegen 20.15 Uhr, wurde im Eingangsbereich der Pfarrkirche in Stadtkyll eine Feuerwerksrakete gezündet. Durch die gezündete Rakete wurden Teile der Decke und der Wand beschädigt. Zum Tatzeitpunkt fand in der Kirche ein…