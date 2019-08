Nix wie enunner! Der Bad Kreuznacher Jahrmarkt 2019

Fast 210 Geschäfte werden die Pfingstwiese in eine Festmeile verwandeln und beweisen, dass der Bad Kreuznacher Jahrmarkt seinen Ruf als Volksfest-Höhepunkt in der Region zu Recht trägt. Um einige der klassischen und neuen Attraktionen des Jahrmarktes kennen zu lernen, haben Besucherinnen und Besucher auch in diesem Jahr mit der Eröffnungsaktion »Test The Best« am Freitag, 16. August, wieder eine besondere Gelegenheit. Von 15.45 bis 16.45 Uhr dürfen Besucher für eine volle Stunde lang zum Preis von einem Euro pro Attraktion Fahrgeschäfte, Karusselle und Laufgeschäfte vergünstigt testen.

Jahrmarkt in Bad Kreuznach mit zahlreichen Attraktionen

Auf die Jahrmarktsbesucher wartet auch 2019 ein bunter Mix aus altbewährten und neuen Fahrgeschäften. Eine der besonderen Attraktionen ist beispielsweise “Daemonium“. In der größten transportablen Geisterbahn werden auf vier Ebenen die beweglichen Gondeln immer zu den Effekten und Gruselszenarien hingedreht, so dass der Fahrgast dem schaurigen Geschehen immer frontal zugewandt ist.

Mit der beliebten „Wilden Maus“ fehlt auch eine klassische Achterbahn auf dem Jahrmarkt nicht, aber auch Familien mit Kindern müssen auf eine Achterbahnfahrt nicht verzichten. Dafür sorgt der »Gold Rusher«, eine doppelstöckige Kinderachterbahn im Design einer Minenlandschaft. Geeignet ist die Bahn bereits für Kinder ab drei Jahren, das Mitfahren der Erwachsenen ist aber ausdrücklich erlaubt.

Für nervenstarke ältere Besucher ist der »Hangover Tower« geeignet Mit 85 Metern Gesamthöhe ist er der höchste transportable „Gyro-Drop-Tower“ der Welt. Er bereitet den besonderen Kick, wenn er sich nach oben geschraubt hat und die Besucher dann mit fast 100 Stundenkilometern wieder in die Tiefe rasen lässt. Für starke Adrenalin-Stöße sorgt auch „Jekyll & Hyde“. Fahrgäste erwartet hier Fahrspaß auf bis zu 42 Metern Höhe mit einer Beschleunigung von bis zu 4G und eine Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern.

Mehr zum Jahrmarkt 2019 lesen Sie auf unseren Sonderseiten im Innenteil der Printausgabe der Bad Kreuznacher WochenSpiegel-Ausgabe vom 14. August. Hier noch einige ergänzende Informationen zu den Neuheiten und Klassikern bei den Fahrgeschäften des Jahrmarkts:

Neuheiten auf dem Kreuznacher Jahrmarkt

Black Out: Fahrgäste dieses besonderen Karussells nehmen in einer der vier freischwingenden Gondeln Platz. Zu Beginn der Fahrt hebt sich der Hauptarm, dann folgen mehrfach überlagernde Bewegungen um drei Achsen in einer Höhe von bis zu 22 Metern. Das Geschäft besticht durch seine futuristische Gestaltung und seine Lichteffekte.

Hangover – The Tower: Mit 85 Metern Gesamthöhe ist er der höchste transportable „Gyro-Drop-Tower“ der Welt. Er bereitet den besonderen Kick, wenn er sich bei atemberaubender Aussicht nach oben geschraubt hat und die Besucher dann mit fast 100 Stundenkilometern wieder in die Tiefe rasen.

Jekyll & Hyde: Gäste erwartet hier Fahrspaß auf bis zu 42 Metern Höhe, eine Beschleunigung von bis zu 4G und eine Spitzengeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Das Karussell bietet zudem Feuer- und Nebeleffekte sowie eine beeindruckende LED-Beleuchtung.

Psychodelic: Der Laufparcours mit Hippieatmosphäre besteht aus unzähligen fluoreszierenden Elementen und beschert den Besuchern eine Zeitreise in die bunten 70er-Jahre.

XXL-Baustelle: Das Laufgeschäft stößt mit 41 Metern Frontlänge und mehr als 330 Quadratmetern Erlebnisfläche in neue Dimensionen in dieser Kategorie vor.

Weitere Highlights auf dem Kreuznacher Jahrmarkt

Break Dancer No 1: Als eine von weltweit nur drei transportablen Anlagen dieser Größe verfügt das Karussell über sechs Gondelkreuze und Platz für bis zu 48 Personen in 24 Gondeln.

Daemonium: Bei der größten mobilen Geisterbahn auf vier Ebenen werden die drehbaren Gondeln zu den Effekten und Gruselszenarien elektronisch gesteuert. So ist der Fahrgast dem Geschehen immer frontal zugewandt.

Ghost Rider: Die 16 frei aufgehängten Gondeln rotieren während der Fahrt seitwärts um ihre Achse. Mit zunehmender Geschwindigkeit schaukeln sie sich langsam auf, bis sich die Fahrgäste überschlagen.

Gold Rusher: Die 2017 fertiggestellte, doppelstöckige Kinderachterbahn im Design einer Minenlandschaft ist für Kinder ab drei Jahren geeignet, das Mitfahren der Erwachsenen ist aber erlaubt.

Infinity: Mit einer Flughöhe von 65 Metern ist das Fahrgeschäft das höchste transportable Looping-Karussell der Welt. Bei der Fahrt mit Überschlag werden Geschwindigkeiten von bis zu 125 Stundenkilometern bei maximal 5G erreicht.

Lach + Freu Haus: Das aus mehreren Etagen bestehende Spaßgeschäft wartet auf einem 150 Meter langen Laufweg mit 45 Spaßelementen auf. Darunter ist die mit 14 Metern größte rollende Tonne der Welt, die von trittfesten LED-Lampen bei ständigem Farbwechsel beleuchtet wird.

Magic: Der Karussell-Klassiker mit zwölf Vierergondeln ist mit seiner familienfreundlichen und doch rasanten Fahrweise sehr beliebt.

Musik Express: Das traditionelle Familienkarussell verspricht eine rasante Berg- und Talfahrt für Jung und Alt.

Rio Rapidos: Die Rafting-Bahn für die ganze Familie bietet nicht nur an heißen Tagen ein spritziges Vergnügen. Mit drehenden Rundbooten geht es auf eine abwechslungsreiche Fahrt durch den Wildwasserkanal.

Voodoo Jumper: In den hängenden, selbstdrehenden Zweiergondeln fahren die Gäste im Kreis und erleben dabei eine sehr schnelle Auf- und Ab-Bewegung mit Freifalleffekt. Verschiedene Fahrprogramme bieten zahlreiche Variationen.

Wilde Maus: Die klassische Achterbahnfahrt mit engen Kurven beschert den Fahrgästen das Gefühl, über die Schiene hinauszufahren und dann doch in letzter Sekunde in die 180 Grad-Kurve gelenkt zu werden.

