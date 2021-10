Omas for Future: Mahnwache inklusive KÃ¼rbis-Aktion

Defibrillator in Lessenich geklaut

Marco Kaudel kann es nicht fassen. Der gerade frisch installierte und mit viel Herzblut und enormen Engagement junger Lessenicher organisierte Defibrillator ist weg. „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Ich bin sprachlos", so der Ortsbürgermeister von Lessenich.