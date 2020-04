Pokale statt blaue Flecken und Blessuren

Mit der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) hat im VfL Bad Kreuznach eine Sportart ein Zuhause gefunden, die bislang in der Kurstadt nicht im Angebot war. Rund 30 Mädchen zwischen fünf und zehn Jahren trainieren bis zu fünfmal wöchentlich in der Jahnhalle, um sich ihren Traum von einer erfolgreichen Sportlerkarriere zu erfüllen. Die Bedingungen unter denen sie trainieren, sind als Grundlage für eine große sportliche Zukunft jedoch ungeeignet. RSG wird auf einem speziellen Wettkampfteppich betrieben, für dessen Anschaffung dem VfL das Geld fehlt.

„Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden und fühlen uns sehr wohl. Der VfL hat ein gutes Team, das uns alles organisiert und uns die Halle zur Verfügung stellt, wann immer wir sie brauchen“, lobt Trainerin Irina Soroka die Vereinsführung. Nur die Ausstattung ihrer Trainingsgruppe ist eben mangelhaft. Ein RSG-Teppich kostet 5000 Euro - viel Geld, das der Verein nicht bezahlen kann. Deshalb haben sich die Mütter der jungen Sportlerinnen zusammengetan und auf GoFundMe eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, mit der sie 11000 Euro zusammen bekommen wollen. Damit sollen dann zwei Teppiche sowie neue Handgeräte angeschafft werden.

Geld für neue RSG-Teppiche durch Crowdfunding-Kampagne

RSG wird auf einer 13 x 13 Meter großen Wettkampffläche mit Reifen, Keulen, Seilen, Bändern und Bällen betrieben. Dabei werden tänzerische und gymnastische Elemente miteinander verbunden und im Einklang mit begleitender Musik dargeboten. Die Größe und Länge der Handgeräte wird dabei der Körpergröße angepasst, sodass es für ein ambitioniertes Training nicht mit ein paar Geräten getan ist. „Es ist schade, dass der Leistungssport so wenig gefördert wird. Unsere Mädchen trainieren von Montag bis Freitag jeden Tag zwei bis drei Stunden“, sagt Natalie Ceremnov, die treibende Kraft der Crowdfunding-Kapagne ist. Mit ihrer Tochter Mila kommt Ceremnov jeden Tag von Wiesbaden nach Bad Kreuznach gefahren, um unter Irina Soroka zu trainieren. Die gebürtige Ukrainerin Soroka, die in ihrer Heimat eine erfolgreiche Sportgymnastin war und nach ihrer Karriere die Trainerlaufbahn einschlug, ist seit 16 Jahren in Deutschland.

Alter Turnteppich ist ungeeignet und erhöht auch das Verletzungsrisiko

Mit ihren VfL-Küken hat Soroka schon jetzt einige Erfolge vorzuweisen. So belegten Dilara Tesci und Sophia Onofrei kürzlich bei den Landesmeisterschaften in Koblenz Platz eins und zwei ihrer Leistungsklasse. Tesci hat auch schon bei international besetzten Wettkämpfen in Luxemburg und Litauen Platzierungen auf dem Treppchen errungen. „Ich bin mit der Entwicklung nach anderthalb Jahren sehr zufrieden“, urteilt Soroka, weist aber auch gleich darauf hin, dass ohne richtige Trainingsausrüstung weitere Fortschritte schwierig werden. Denn momentan trainieren die VfL-Mädchen auf einem alten verfilzten Turnteppich, von dem auch nur eine schmale Bahn zur Verfügung steht. „Bei Turnieren bekommen wir immer Abzüge, weil wir nicht die gesamte Wettkampffläche ausnutzen. Die Mädchen sind es nicht gewöhnt, weil sie immer nur auf einem schmalen Streifen trainieren“, erklärt Soroka ein Problem.

Ein anderes ist die erhöhte Verletzungsgefahr, denn der stumpfe Turnteppich hat eine andere Oberfläche als ein RSG-Teppich und bremst Pirouetten aus. „Einige sind schon umgeknickt und haben sich weh getan“, klagt Ceremnov, die deshalb auf Unterstützung aus der Bevölkerung und der Wirtschaft hofft. „Bitte helfen Sie unseren Kindern, ihren Sport zu betreiben und durch diszipliniertes Training Leistung zu bringen. Wir wollen ihnen optimale Bedingungen für diesen anspruchsvollen Sport bieten.“

Selbst kleine Spenden helfen den VfL-Küken

„Das Wohl unserer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Mit viel Disziplin lernen die Mädchen von Irina Soroka den Sport zu lieben und zu leben. Schon mit einer kleinen Spende helfen Sie dem Verein, damit unsere Kinder in ihrer Freizeit gut aufgehoben sind“, bittet Ceremnov um Unterstützung. Wer helfen möchte, findet weitere Informationen und die Möglichkeit zu spenden unter gofundme.com/trainingsteppich-sportgymnastik.

Text & Fotos: Dirk Waidner