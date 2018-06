Premiere am Hochzeitstag: Nahe-Theater zeigt "Karl & Jenny"

Die historischen Kostüme sitzen, die Bärte sind angeklebt - trotz drückender Hitze im Probenraum sind die Schauspieler des Nahe-Theaters mit vollem Einsatz am Proben. "Heiraten, heiraten. Ich hör immer nur heiraten! Wer sagt denn, dass ich dich noch einmal heiraten will?" ruft Jenny ihrem Mann Karl Marx entgegen - der entscheidenden Frage um die sich das Stück dreht. Denn exakt an ihrem 175. Hochzeitstag finden sich Karl Marx und Jenny von Westphalen auf einmal an dem Ort wieder, an dem sie 1843 kirchlich getraut wurden: in der Kreuznacher Pauluskirche. Werden sie, Karl und Jenny, ein zweites Mal heiraten? Eine ganz wichtige Frage, weil es von ihrem Ja-Wort abhängt, ob nicht nur sie, sondern auch ihre beiden vorgesehenen Trauzeugen - Friedrich Engels und Rosa Luxemburg - hinaus in das Jahr 2018 dürfen. Aber: Wollen Karl und Jenny - nach einem über weite Strecken von Leid und Entbehrung geprägten Leben - überhaupt noch einmal heiraten? Und vor allem: Was sollen sie überhaupt dort draußen? Werden sie denn noch gebraucht und sind ihre Ideen noch aktuell?

Seit Februar probt das Team um Regisseurin Heike Mayer-Netscher das Stück, in dessen Mittelpunkt eine eher unbekannte Seite von Karl Marx steht, nämlich die des liebenden Ehemanns. Erneut nimmt sich das Nahe-Theater damit einem historischen Kreuznacher Thema an, denn tatsächlich hat Karl Marx seine Frau Jenny in der Pauluskirchengemeinde geheiratet. Und wieder wird an einem besonderen Schauplatz gespielt - der Pauluskirche. Auf witzige, spannende und unterhaltsame Weise werden die vier historischen Hauptfiguren in ihrer ganzen menschlichen Widersprüchlichkeit porträtiert. Wie immer wird das Team durch das Catering von Franz Xaver Bürkle unterstützt, der in den Abendvorstellungen ab 18.30 Uhr besondere "rote" Leckereien präsentiert.

Zu sehen ist das Stück am Dienstag, 19. Juni, Freitag, 20. Juni, und Sonntag, 24. Juni, jeweils um 20 Uhr, sowie am Samstag, 23. Juni, um 15 Uhr, in der Pauluskirche in Bad Kreuznach. Karten (ab 17 Euro, ermäßigt 13 Euro) gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info in Bad Kreuznach, Telefon 06 71 / 8 36 00 50.