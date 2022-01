Rasanter Anstieg von SARSCoV-2 Infektionen

Der zentrale Herd des Ausbruchsgeschehens in den vergangenen Tagen ist laut Stabsstelle die Kneipen- und Gastronomieszene in der Altstadt von Bad Kreuznach. "Eine nicht unerhebliche Anzahl der infizierten Personen gab als mögliche Ansteckungsquelle den Besuch unterschiedlicher Kneipen, Bars und Cafés in der Altstadt von Bad Kreuznach an", teilte die Kreisverwaltung mit. Als Ansteckungszeitraum komme der 25.bis 31. Dezember 2021 in Betracht.