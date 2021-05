"S’ Herrmännsche hilft" - Pizza-Verkauf an Pfingsten

Ein Rekord liegt in der Luft. Thorsten Herrmann und die Sophia-Kallinowsky-Stiftung backen über das Pfingstwochenende vom 21.-25.04.21 (Freitag 11.30 bis 21 Uhr, Samstag und Montag von 16 bis 21 Uhr) auf dem Scheunenplatz (Bretzenheimer Str.) in Bad Kreuznach-Winzenheim Pizza im Holzbackofen. Dabei wollen sie erstmals 1.000 Pizzen an einem Wochenende backen. Auch diesmal stehen auf der Speisekarte u.a. Pizza Margherita, Salami, Peperoniwurst, Hawaii, Schinken-Rucola, Thunfisch, SalaSchiCha, Spezial, Sophia (Hack), William (Caprese) und vegetarische Pizza.

Der Verkaufserlös der Pizzen, deren Preis zwischen 6.50-9.50 € liegt, geht an die Bad Kreuznacher Sophia-Kallinowsky-Stiftung, die sich im Kampf gegen Kinderkrebs einsetzt. Um sich seinen Wunschtermin zu sichern, wird empfohlen, aufgrund der hohen Nachfrage die Bestellungen im Vorhinein per Telefon oder Whatsapp unter 0178 - 8139246 aufzugeben. Wichtig zu wisssen ist: An den Pizzatagen kann ab 11.30 Uhr freitags und ab 16 Uhr samstags-montags die Bestellung nur noch per Telefon entgegengenommen werden. Die fertigen Pizzen können sodann am Scheunenplatz in Winzenheim abgeholt werden.

„Ich bin optimistisch, dass wir den Pizza-Rekord von 1.000 knacken werden. Schon beim letzten Mal waren viele Bürgerinnen und Bürger aus Winzenheim und Umgebung fleißig am Essen“, so Thorsten Herrmann.