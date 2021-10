kb 27. Oktober 2021 Artikel teilen





Sonderimpfaktion am Samstag, 30. Oktober, in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach Stadt. Die Stabsstelle Corona bietet zusammen mit der Sparkasse Rhein-Nahe und dem DRK-Kreisverband Bad Kreuznach am Samstag, 30. Oktober, eine Sonderimpfaktion in der Kundenhalle der Sparkasse am Kornmarkt in Bad Kreuznach an.