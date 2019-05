Stadtoriginale sind zurück auf dem Kornmarkt

Die Figuren aus einem Bronzeguss (Messing-Kupfer-Zinn-Legierung) wurden in der schwäbischen Kunstgießerei Strassacker in Süßen von Patina und Schmutz gesäubert, gesandet und neu patiniert. Wie frisch gegossen und in der Maisonne strahlend stehen sie seit vergangener Woche auf dem neuen Brunnenaufsatz, fünf Sockelstehlen aus Naturstein. Die Stelen wurden zusammen mit der Bodengranitplatte des Brunnens von dem Bad Kreuznacher Steinmetz- und Bildhauerarbeitenbetrieb Bussmer & Orben hergestellt, da die alten zu porös geworden waren. Insgesamt kostete die Sanierung der Originalefiguren rund 14.500 Euro.

Bereits seit Sommer 2018 sind die unterirdische Brunnenkammer und die Brunnenschale in der Mitte des Kornmarkts angelegt. Die Schale mit einem Durchmesser von 6,5 Metern besteht aus acht Betonfertigteilen mit je über vier Tonnen Gewicht. Die Brunnenanlage wurde zwischenzeitig in der Mitte ausbetoniert, anschließend die Beleuchtung, der Ab- und Zulauf und die Sprudler installiert.

Der Kornmarktbrunnen geht auf einen Gestaltungsentwurf des Bad Kreuznacher Bildhauers Karl Steiner zurück. Er wurde auf Wunsch des 1969 verstorbenen Kaufmanns Adolf Müller aus dessen Vermögen gestiftet und am 19. Juli 1975 durch Oberbürgermeister Peter Fink der Öffentlichkeit übergeben. Mit den Brunnenfiguren, die beachtete und geachtete Bürgerinnen und Bürger der Stadt originaltypisch darzustellen versuchen, soll ein Stück Stadtgeschichte lebendig gehalten und an die „gute alte Zeit“ erinnert werden.

